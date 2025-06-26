Что такое Спецтрибунал для России и почему его создание – историческое решение

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для России. Речь идет о новом международном механизме, который будет расследовать преступление агрессии против Украины.

Это первый Спецтрибунал, созданный именно для рассмотрения преступлений агрессии – за незаконное применение силы против другого государства вопреки Уставу ООН.

Теперь соглашение о Специальном трибунале для РФ должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

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Факты ICTV объясняют, что такое Спецтрибунал и реально ли привлечь российских чиновников к ответственности.

Что такое Спецтрибунал и зачем он нужен

Спецтрибунал для России – это новый международный механизм, который планируют создать в рамках Совета Европы. Его главная цель – привлечь к ответственности высшее руководство России за преступление агрессии против Украины.

Как объяснили в Совете Европы, преступление агрессии – это инициирование или планирование войны со стороны руководства государства. Его также называют преступлением лидерства, ведь оно касается именно тех должностных лиц, которые занимают ключевые руководящие позиции и приняли или поддержали решение о начале военных действий.

То есть Спецтрибунал для РФ позволит судить тех, кто отдавал приказы начать войну.

Инициатива создать Спецтрибунал для РФ возникла из-за того, что в настоящее время Международный уголовный суд (МУС) не может рассматривать дела о преступлении агрессии России из-за юридических ограничений. То есть этот механизм не заменит МУС, а дополнит его работу. Ожидается, что между ними будут заключены соглашения о взаимном сотрудничестве.

Отвечая на вопрос “что такое Спецтрибунал”, следует понимать: это правовой инструмент для установления справедливости за преступления, которые не охватывает действующая международная система.

Основные положения специального трибунала для России

Спецтрибунал для РФ будет иметь четко определенные полномочия, которые позволят привлечь к ответственности руководство государства-агрессора.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая возглавляла работу по созданию Спецтрибунала для РФ, рассказала об основных положениях готового устава:

Отсутствие иммунитетов для агрессоров.

Устав Спецтрибунала для России предусматривает, что ни один чиновник не сможет избежать ответственности. Даже действующие лидеры страны-агрессора могут получить обвинительные акты – прокурор Спецтрибунала сможет их обнародовать и передать суду еще до начала полного рассмотрения дела. Когда эти чиновники больше не будут у власти, суд сможет вынести им приговор и осудить их заочно.

Полноценная международная юрисдикция.

Спецтрибунал для России будет функционировать как полноценный международный орган. Это не будет смешанная или национальная структура – он будет действовать исключительно в рамках международного права и от имени всего мирового сообщества.

Четкое определение преступления агрессии.

Основой для квалификации преступления агрессии является статья 8 Римского статута МУС, дополненная положениями резолюции 3314 Генассамблеи ООН. Это гарантирует четкую и понятную трактовку, исключающую двойные толкования и делающую невозможным уклонение от ответственности.

Сотрудничество с МУС, а не конкуренция.

Спецтрибунал для РФ дополняет Международный уголовный суд. Если обвиняемый будет передан МУС, производство в Специальном трибунале приостановят.

Проведение заочных процессов.

– Отдельное достижение Украины – включение механизма in absentia. Это позволяет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых (кроме действующей “тройки”, пока они находятся в должности) – в частности, против политического и военного руководства России (а потенциально также Беларуси и КНДР), – сообщила Мудрая.

Международное признание истины.

Создание спецтрибунала для России позволит официально закрепить юридический факт агрессии РФ против Украины, начиная с 2014 года. Обвинительные акты станут свидетельством того, кто именно отдал приказы о начале войны, когда и как это произошло.

Где будет работать Спецтрибунал для России и кто его будет финансировать

Спецтрибунал для России будет заседать в Нидерландах – в Гааге. После официального создания специального трибунала Нидерланды заключат отдельное соглашение, по которому для него будет выделено специальное помещение.

Хотя Спецтрибунал для РФ создается в рамках Совета Европы, но финансироваться будет шире – средствами группы государств, которые поддерживают Украину, даже если они не являются членами Совета Европы. Это позволяет сохранить независимость и обеспечить легитимность всего процесса.

Кто будет работать в спецтрибунале для России и как будут выбирать дела

Спецтрибунал для России будет работать в сотрудничестве с украинскими следователями и прокурорами. Генеральный прокурор Украины будет определять, какие дела передавать в Гаагу.

Это означает, что специальный трибунал не будет начинать следствие с нуля. Украинская прокуратура уже собрала немалую доказательную базу и имеет более 700 подозреваемых по делу о преступлении агрессии.

Рассматривать дела будут судьи и прокуроры, которых выберут государства-основатели и ассоциированные участники через Руководящий комитет. Они смогут выдвигать кандидатов, которые не обязательно должны быть гражданами стран-участниц.

В список войдут 15 судей. Консультативная группа даст рекомендации, а окончательное решение будет приниматься тайным голосованием.

Прокурор будет избираться по аналогичной процедуре. Выдвижение кандидатов желательно должно происходить при поддержке нескольких государств. Его заместителей будут назначаться из списка, который будет предоставлен самим прокурором.

Реально ли судить Путина и других высокопоставленных чиновников

Специальный трибунал для России сосредоточится именно на высшем политическом и военном руководстве государства-агрессора. Основная цель – привлечение к уголовной ответственности тех, кто принимал решение о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Прежде всего речь идет о так называемой тройке: российском диктаторе Владимире Путине, премьер-министре Михаиле Мишустине и главе МИД Сергее Лаврове. Именно они могут стать главными фигурантами обвинительных актов. Судить их смогут только после того, как они покинут свои посты.

Кроме того, говоря о том, как будет работать Спецтрибунал, важно отметить, что этот механизм позволяет охватить не только руководителей РФ.

Если будет доказана причастность к преступлению агрессии, к ответственности могут быть привлечены и другие лидеры – например, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Международные прецеденты подобных трибуналов

Международное право уже имеет опыт подобных Спецтрибуналов. Самым известным прецедентом является Нюрнбергский трибунал, который был создан после Второй мировой войны для суда над высшим руководством нацистской Германии.

Также были созданы и другие Специальные Трибуналы для:

бывшей Югославии (25 мая 1993 года – 31 декабря 2017 года) – создан по инициативе Франции. Его целью было преследование лиц, ответственных за тяжкие нарушения международного гуманитарного права;

Раунды (8 ноября 1994 года – 31 декабря 2025 года) – основан для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид 1994 года в Руанде и преступления, совершенные гражданами Руанды в соседних странах.

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