Более половины женщин хотят учиться финграмотности – исследование

Украинский Женский Конгресс (УЖК) и Ощадбанк провели исследование, согласно которому 53% опрошенных женщин хотят больше учиться финансовой грамотности, что должно положительно повлиять на количество и качество женских бизнесов.

Об этом говорится в описании проекта, опубликованном на сайте УЖК.

Отмечается, что исследование проводили среди женщин из малых общин.

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– Для восстановления экономики страны сегодня крайне необходимо более активное привлечение женщин, в том числе через изменение ими специальностей и наращивание карьерных амбиций. Наше сотрудничество с УЖК и результаты проведенного совместного исследования доказывают, что мы движемся в правильном направлении: образовательный компонент для этого чрезвычайно важен, – отметила член наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова.

По статистике, которую приводят в УЖК, во время войны значительно возросло количество женщин, которые стали главными кормилицами своих семей и распорядительницами семейного бюджета.

– Эти женщины взяли на себя новые функции и требуют новых знаний. Также знания нужны женщинам, которые успешно начали свой бизнес, но не знают, как масштабироваться, – пояснила соучредитель и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

Отмечается, что согласно исследованию, несмотря на то, что женщины имеют более высокий уровень образования, их финансовая грамотность ниже мужской – 25% против 37%.

Измерение происходило с помощью теста, в котором надо было вычислить годовую ставку кредита по месячному показателю.

– По нашему мнению, потенциал женского бизнеса еще до конца не раскрыт. Мы хотим, чтобы больше украинок начинали собственное дело, получали новые знания, а затем и новые возможности. Сотрудничество с УЖК – очередной шаг в этом направлении, – резюмировал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Учитывая существенный спрос в этом вопросе, авторы проекта планируют провести больше информационных кампаний в этой сфере.

Источник: УЖК

Фото: УЖК

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