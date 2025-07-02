Більше половини жінок хочуть вчитися фінграмотності – дослідження

Український Жіночий Конгрес (УЖК) та Ощадбанк провели дослідження, згідно якого 53% опитаних жінок хочуть більше вчитись фінансовій грамотності, що має позитивно вплинути на кількість та якість жіночих бізнесів.

Про це йдеться в описі проєкту, опублікованому на сайті УЖК.

Зазначається, що дослідження проводили серед жінок з малих громад.

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– Для відновлення економіки країни сьогодні вкрай необхідним є більш активне залучення жінок, в тому числі через зміну ними спеціальностей і нарощування кар’єрних амбіцій. Наша співпраця з УЖК і результати проведеного спільного дослідження доводять, що ми рухаємось правильним напрямком: освітній компонент для цього є надзвичайно важливим, – зазначила членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова.

За статистикою, яку наводять у УЖК, під час війни значно зросла кількість жінок, які стали головними годувальницями своїх родин і розпорядницями сімейного бюджету.

– Ці жінки взяли на себе нові функції і потребують нових знань. Так само знання потрібні жінкам, які успішно розпочали свій бізнес, але не знають, як масштабуватися, – пояснила співзасновниця і директорка Конгресу Світлана Войцеховська.

Зазначається, що згідно дослідження, попри те, що жінки мають вищий рівень освіти, їх фінансова грамотність нижча за чоловічу – 25% проти 37%.

Вимірювання відбувалось за допомогою тесту, в якому треба було вирахувати річну ставку кредиту за місячним показником.

– На нашу думку, потенціал жіночого бізнесу ще до кінця не розкритий. Ми хочемо, щоб більше українок починали власну справу, здобували нові знання, а відтак і нові можливості. Співпраця з УЖК – черговий крок у цьому напрямі, – резюмував голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Враховуючи суттєвий попит в цьому питанні, автори проекту планують здійснити більше інформаційних кампаній у цій сфері.

Джерело: УЖК

Фото: УЖК

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