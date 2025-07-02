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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Дачное на Днепропетровщине остается под контролем ВСУ, уничтожена вражеская ДРГ — Генштаб

корпусна система ЗСУ
Фото: Depositphotos

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают надежно сдерживать российские войска, пытающиеся прорваться через административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Украинские силы уничтожили ДРГ РФ возле Дачного

Как сообщили украинские военные, враг безуспешно совершает так называемые мясные штурмы малыми группами пехоты и диверсионно-разведывательными группами.

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В частности, несколько дней назад одна из таких групп противника сумела на короткое время войти в населенный пункт Дачное в Днепропетровской области, где захватчики успели сфотографироваться с российским флагом. Однако украинские защитники быстро отреагировали и ликвидировали эту группу.

В ходе последующих попыток штурма двое российских военных были взяты в плен бойцами бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, таким образом пополнив украинский обменный фонд.

Военные подчеркивают, что заявления российской пропаганды о якобы захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Поселок Дачный находится под контролем Сил обороны Украины.

Украинцы призывают доверять только проверенным источникам информации и продолжать поддерживать оборону государства.

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