Дачне на Дніпропетровщині залишається під контролем ЗСУ, знищено ворожу ДРГ – Генштаб

Підрозділи Збройних сил України продовжують надійно стримувати російські війська, які намагаються прорватися через адміністративну межу між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Українські сили знищили ДРГ РФ біля Дачного

Як повідомили українські військові, ворог безуспішно здійснює так звані м’ясні штурми малими групами піхоти та диверсійно-розвідувальними групами.

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Зокрема, кілька днів тому одна з таких груп противника зуміла на короткий час увійти до населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині, де загарбники встигли сфотографуватися з російським прапором. Однак українські захисники швидко відреагували та ліквідували цю групу.

Під час наступних спроб штурму двоє російських військових були взяті в полон бійцями бригади морської піхоти Військово-морських сил України, таким чином поповнивши український обмінний фонд.

Військові наголошують, що заяви російської пропаганди про нібито захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Селище Дачне перебуває під контролем Сил оборони України.

Українців закликають довіряти тільки перевіреним джерелам інформації та продовжувати підтримувати оборону держави.

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