Противодействие российским дронам: Генштаб ВСУ назначил комплексный аудит

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов назначил комплексный аудит всей сферы противодействия российским БпЛА.

Об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

Аудит сферы противодействия российским БпЛА – что произошло

Так, во время совещания по противодействию российским ударным БпЛА Генштаб рассмотрел потребность в улучшении материально-технической базы соответствующих подразделений и учебных центров, проанализировал уровень эффективности работы рекрутинговых центров для комплектования экипажей.

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По результатам совещания Гнатов назначил провести комплексный аудит всех составляющих противодействия вражеским беспилотникам.

– Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в определенный срок выйти с необходимым количеством подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать от вражеских дронов наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, жилье и жизнь каждого украинца, – прокомментировал ситуацию начальник Генштаба ВСУ.

Он уточнил, что эта работа станет результативной только в том случае, если консолидируют усилия все составляющие, участвующие в ней.

Напомним, в ночь на 19 июня РФ запустила по Украине 104 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 224-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

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