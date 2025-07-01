Противодействие российским дронам: Генштаб ВСУ назначил комплексный аудит
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов назначил комплексный аудит всей сферы противодействия российским БпЛА.
Об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.
Аудит сферы противодействия российским БпЛА – что произошло
Так, во время совещания по противодействию российским ударным БпЛА Генштаб рассмотрел потребность в улучшении материально-технической базы соответствующих подразделений и учебных центров, проанализировал уровень эффективности работы рекрутинговых центров для комплектования экипажей.
По результатам совещания Гнатов назначил провести комплексный аудит всех составляющих противодействия вражеским беспилотникам.
– Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в определенный срок выйти с необходимым количеством подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать от вражеских дронов наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, жилье и жизнь каждого украинца, – прокомментировал ситуацию начальник Генштаба ВСУ.
Он уточнил, что эта работа станет результативной только в том случае, если консолидируют усилия все составляющие, участвующие в ней.
Напомним, в ночь на 19 июня РФ запустила по Украине 104 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 224-е сутки.