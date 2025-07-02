Россияне казнили уже более 260 украинских военнопленных — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на начало июля известно о казни россиянами 268 украинских военнопленных.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает Укринформ.

Казни украинских военнопленных

По словам Лубинца, за последний год значительно возросло количество случаев казней украинских военных. В Офисе омбудсмена считают, что именно высшее военное руководство России санкционирует казни пленных.

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— По нашим данным, на сегодня ведется расследование по делу о казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально возросла за последний год. Мы понимаем, что такое отношение к украинским военнопленным принято на самом «верху». К сожалению, мы видим это в реалиях, — заявил омбудсмен.

Напомним, 10 апреля агентство Associated Press сообщило, что в Запорожской области недалеко от села Пятихатки в марте 2025 года российские оккупанты расстреляли четырех украинских воинов. Наших военных вывели из полуразрушенного дома, они легли лицом к земле, а затем оккупанты расстреляли их в спины.

В феврале Дмитрий Лубинец сообщил о расстреле украинских военнопленных на Курском направлении. Вероятно, это были воины 82 бригады.

Также сообщалось, что бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ликвидировали в Курской области подразделение российских морских пехотинцев из 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Эта бригада расстреливала украинских военных.

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