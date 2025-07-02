Росіяни стратили вже понад 260 українських військовополонених – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених.

Про це Дмитро Лубінець розповів під час пресконференції, передає Укрінформ.

Страта українських військовополонених

За словами Лубінця, за останній рік значно зросла кількість випадків страт українських військових. В Офісі омбудсмена вважають, що саме вище військове керівництво Росії санкціонує страти полонених.

Зараз дивляться

– За нашими даними, станом на сьогодні відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік. Ми розуміємо, що таке ставлення до українських військовополонених ухвалено на самому “верху”. На жаль, ми бачимо це в реаліях, – заявив Дмитро Лубінець.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.