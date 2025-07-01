Привязали к мотоциклу: Лубинец рассказал о казни россиянами военного ВСУ

Россия в очередной раз нарушила нормы международного гуманитарного права и положения Женевских конвенций. В соцсетях появилось видео предполагаемой казни украинского военного, которого россияне привязали к мотоциклу и тащили по дороге.

О очередном преступлении оккупантов сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Россияне предположительно казнили украинского военного

— Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление РФ. Отправил официальные письма в ООН и МККК. Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность, – написал Лубинец.

Омбудсмен призвал украинцев сообщать о любых случаях нарушений прав граждан Украины, в частности – о возможных казнях военнопленных.

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Предоставить информацию можно через горячую линию Уполномоченного: 0800 50 17 20.

Лубинец подчеркнул, что такие свидетельства имеют критическое значение – они помогут установить правду, документировать военные преступления, инициировать надлежащую правовую реакцию и привлечь виновных к ответственности в соответствии с международным и украинским законодательством.

Напомним, в апреле спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал видео, обнародованное агентством Associated Press, на котором зафиксирована казнь четырех украинских пленных, осуществленная военными РФ.

Тихий заявил, что подобные преступления свидетельствуют о том, что Украина имеет дело не с армией, а со зверями.

Казни украинских военнопленных — часть системной политики России. С начала полномасштабного вторжения до апреля 2025 года задокументировано не менее 245 случаев убийств украинских пленных.

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