В Украине готовят новый закон о налогах: кого будет касаться

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины быстрого принятия закона о налогах.

Когда примут новый закон о налоге в Украине и что он предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.

Что предусматривает новый закон о налогах в Украине

Украине необходимо оперативно принять законопроект, который вводит налогообложение и открытие банковской информации о движении средств и остатков на счетах лиц, торгующих или предоставляющих услуги через онлайн-сервисы вроде OLX, Prom, Kabanchik и тому подобное. Такие требования выдвинул Международный валютный фонд (МВФ).

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В тексте меморандума указано, что такие действия необходимы, чтобы вывести значительный сектор экономики из тени.

Благодаря этому Государственная налоговая служба (ГНС) сможет получать информацию от цифровых платформ и международных структур о доходах граждан, осуществляющих деятельность без официальной регистрации в качестве предпринимателей или без применения упрощенной системы налогообложения.

Такие нововведения станут действенным механизмом для обеспечения своевременного, точного и полного декларирования доходов, которые сейчас остаются вне налогообложения.

Они позволят существенно расширить налоговую базу за счет привлечения физических лиц, которые до сих пор избегали налогообложения.

Согласно документу МВФ, этот шаг также будет способствовать более эффективной мобилизации государственных поступлений, приближению украинской налоговой системы к нормам ЕС и стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также станет стартом реформирования упрощенной системы налогообложения через использование современных цифровых средств контроля ГНС.

Законопроєкт 13232: о чем говорится в документе

30 апреля 2025 года правительство подало законопроект 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах придется платить налог с полученных средств.

Новый закон предусматривает налог в 23% с продажи, предоставления сервисных услуг, услуг аренды жилья через популярные онлайн-платформы OLX, Prom, Shafa, Kabanchik и тому подобное.

Введение этого механизма предусматривает взыскание налога в размере 5% с оборота на доход через цифровые платформы, полученный физическими лицами благодаря продажам или предоставлению услуг через цифровые платформы.

После принятия документа Государственная налоговая служба сможет получать данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ.

Сейчас законопроект 13232 находится на рассмотрении, принять его планируют до конца 2025 года.

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