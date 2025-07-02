В Україні готують новий закон про податки: кого стосуватиметься

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає від України швидкого ухвалення закону про податки.

Коли ухвалять новий закон про податок в Україні та що він передбачає — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що передбачає новий закон про податки в Україні

Україні необхідно оперативно ухвалити законопроєкт, який запроваджує оподаткування та відкриття банківської інформації щодо руху коштів і залишків на рахунках осіб, що торгують або надають послуги через онлайн-сервіси на кшталт OLX, Prom, Kabanchik тощо. Такі вимоги висунув Міжнародний валютний фонд (МВФ).

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У тексті меморандуму вказано, що такі дії необхідні, щоб вивести значний сектор економіки з тіні.

Завдяки цьому Державна податкова служба (ДПС) зможе отримувати інформацію від цифрових платформ та міжнародних структур про прибутки громадян, які здійснюють діяльність без офіційної реєстрації як підприємці або без застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі нововведення стануть дієвим механізмом для забезпечення своєчасного, точного та повного декларування доходів, що наразі залишаються поза оподаткуванням.

Вони дозволять суттєво розширити податкову базу шляхом залучення фізичних осіб, які досі уникали оподаткування.

Згідно з документом МВФ, цей крок також сприятиме ефективнішій мобілізації державних надходжень, наближенню української податкової системи до норм ЄС і стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також стане стартом реформування спрощеної системи оподаткування через використання сучасних цифрових засобів контролю ДПС.

Законопроект 13232: про що йдеться в документі

30 квітня 2025 року уряд подав законопроєкт 13232, згідно з яким продавцям речей на онлайн-платформах доведеться платити податок з отриманих коштів.

Новий закон передбачає податок у 23% з продажу, надання сервісних послуг, послуг оренди житла через популярні онлайн-платформи OLX, Prom, Shafa, Kabanchik тощо.

Запровадження цього механізму передбачає стягнення податку у розмірі 5% з обігу на дохід через цифрові платформи, отриманих фізичними особами завдяки продажам або наданню послуг через цифрові платформи.

Після ухвалення документа Державна податкова служба (ДПС) зможе отримувати дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ.

Наразі законопроєкт 13232 перебуває на розгляді, ухвалити його планують до кінця 2025 року.

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