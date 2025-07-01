Все, что вы видите, сильно не изменится: Буданов о ситуации на фронте

Обострение на фронте в Украине уже продолжается. Подобная ситуация будет наблюдаться до окончания мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о том, возможно ли в дальнейшем обострение на фронте.

Что сейчас происходит на фронте — заявление Буданова

— Оно уже продолжается. Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, сильно не изменится, — считает руководитель украинской военной разведки.

По мнению начальника ГУР, такая ситуация будет продолжаться до завершения мирных переговоров.

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Кроме этого, Буданов прокомментировал заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что российская земля якобы будет там, где ступит нога солдата РФ.

В ответ руководитель ГУР спросил о том, действительно ли кто-то не понимает того, что куда дойдут россияне — то окажется под их контролем.

По его мнению, из этого можно сделать лишь один вывод о том, что реально нужно идти и защищать страну, а не прятаться от работников ТЦК и СП.

— Иначе придется ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. Там это происходит полным ходом, поверьте мне, — утверждает Буданов.

Источник: На лінії вогню

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