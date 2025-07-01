Усложняет операции РФ в направлениях Покровска и Торецка: Силы обороны поразили пункт управления врага

Силы обороны Украины успешно нанесли удар по пункту управления 8 общевойсковой армии Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.

Удар по пункту управления армии РФ в Донецкой области 30 июня

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили эту информацию. Там уточнили, что удар нанесен в понедельник, 30 июня.

— Поражены! В настоящее время потери противника уточняются, — говорится в сообщении.

Однако в Генштабе ВСУ отметили, что этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

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В Генштабе пообещали, что Силы обороны Украины в дальнейшем последовательно будут разрушать систему управления и связи Вооруженных сил России.

Там отмечают, что Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства, не будет установлен справедливый и длительный мир.

Недавно источники СБУ подтвердили Фактам ICTV, что в результате совместной операции с ССО ВСУ уничтожены два российских истребителя Су-34 и еще два самолета повреждены на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ.

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