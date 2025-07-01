Все, що ви бачите, сильно не зміниться: Буданов про ситуацію на фронті

Загострення на фронті в Україні вже триває. Подібна ситуація спостерігатиметься до закінчення мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, відповідаючи на питання про те, чи можливо надалі загострення на фронті.

Що зараз відбувається на фронті – заява Буданова

– Воно вже триває. Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, сильно не зміниться, – вважає керівник української воєнної розвідки.

На думку начальника ГУР, така ситуація триватиме до завершення мирних переговорів.

Зараз дивляться

Крім цього, Буданов прокоментував заяву кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що російська земля нібито буде там, де ступить нога солдата РФ.

У відповідь керівник ГУР запитав про те, чи дійсно хтось не розуміє того, що куди дійдуть росіяни – те опиниться під їхнім контролем.

На його думку, з цього можна зробити лише один висновок про те, що реально потрібно йти та захищати країну, а не ховатися від працівників ТЦК і СП.

– Інакше доведеться ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. Там це відбувається повним ходом, повірте мені, – стверджує Буданов.

Джерело: На лінії вогню

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