Майор Воздушных сил работал на элитное спецподразделение ФСБ

СБУ задержала во Львовской области майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом и собирал координаты авиационной инфраструктуры Украины для вражеских ударов.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Задержание “крота” в Воздушных силах ВСУ: что известно

Оккупанты завербовали офицера через его бывшую жену-экс-военную, которая работает на агрессора в Мелитополе.

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По материалам дела, подрывную деятельность крота координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций Альфа ФСБ Александр Белодедов.

Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации.

Враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

В случае получения соответствующих геолокаций оккупанты планировали нанести по ним ракетно-дроновые удары для уничтожения украинской авиации.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили крота, задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали во время спецоперации.

Служба безопасности также провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Заочное подозрение в государственной измене в условиях войны получила также его бывшая жена, которая находится на временно оккупированной территории Украины.

Ранее СБУ задержала в Черкассах студента-переселенца из Луганской области, который по заказу российских спецслужб готовил удары по области.

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