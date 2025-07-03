Майор Повітряних сил працював на елітний спецпідрозділ ФСБ

СБУ затримала на Львівщині майора Повітряних Сил ЗСУ, який виявився російським агентом та збирав координати авіаційної інфраструктури України для ворожих ударів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Затримання “крота” в Повітряних силах ЗСУ: що відомо

Окупанти завербували офіцера через його колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі.

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За матеріалами справи, підривну діяльність крота координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Бєлодєдов.

Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію.

Ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

У разі отримання відповідних геолокацій окупанти планували завдати по них ракетно-дронові удари для знищення української авіації.

Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали під час спецоперації.

Служба безпеки також провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Заочну підозру за держзраду в умовах війни отримала також його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій території України.

Раніше СБУ затримала у Черкасах студента-переселенця з Луганщини, який на замовлення російських спецслужб готував удари по області.

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