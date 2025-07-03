Умеров встретился в Киеве с представителями немецкой оборонки: о чем договорились
В Киеве министр обороны Рустем Умеров встретился с представителями немецкой оборонной индустрии и представил ключевые украинские инициативы.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Он отметил, что Украина активно развивает индустриальные проекты в сфере обороны как внутри страны, так и вместе с нашими международными партнерами за рубежом.
Умеров о ключевых украинских инициативах
Он на встрече с представителями 20 ведущих предприятий обороны Германии представил проект по привлечению инвестиций в производство Украины.
– При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения, – подчеркнул он.
Кроме того, министр обороны представил инициативу производства вооружения в сотрудничестве с партнерами Украины по формату Рамштайн, о которой объявлял ранее Зеленский.
— Наша цель – наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и непосредственно участвовать в совместных проектах, в частности через соинвестиции и создание совместных предприятий, — добавил Умеров.
Министр обороны сообщил, что Украине необходима поддержка по ряду направлений:
- дроны и дальнобойное вооружение;
- средства радиоэлектронной борьбы и системы связи;
- противовоздушная оборона;
- бронетехника;
- программное обеспечение.
Умеров поблагодарил правительство, народ Германии и немецкие компании за поддержку Украины.