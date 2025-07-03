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Умеров встретился в Киеве с представителями немецкой оборонки: о чем договорились

рустем умєров

В Киеве министр обороны Рустем Умеров встретился с представителями немецкой оборонной индустрии и представил ключевые украинские инициативы.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Он отметил, что Украина активно развивает индустриальные проекты в сфере обороны как внутри страны, так и вместе с нашими международными партнерами за рубежом.

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Умеров о ключевых украинских инициативах

Он на встрече с представителями 20 ведущих предприятий обороны Германии представил проект по привлечению инвестиций в производство Украины.

– При условии надлежащего финансирования мы можем производить еще больше современных средств поражения, – подчеркнул он.

Кроме того, министр обороны представил инициативу производства вооружения в сотрудничестве с партнерами Украины по формату Рамштайн, о которой объявлял ранее Зеленский.

— Наша цель – наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и непосредственно участвовать в совместных проектах, в частности через соинвестиции и создание совместных предприятий, — добавил Умеров.

Министр обороны сообщил, что Украине необходима поддержка по ряду направлений:

  • дроны и дальнобойное вооружение;
  • средства радиоэлектронной борьбы и системы связи;
  • противовоздушная оборона;
  • бронетехника;
  • программное обеспечение.

Умеров поблагодарил правительство, народ Германии и немецкие компании за поддержку Украины.

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