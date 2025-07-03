Умєров зустрівся в Києві з представниками німецької оборонки: про що домовилися

У Києві міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із представниками німецької оборонної індустрії та представив ключові українські ініціативи.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Він зазначив, що Україна активно розвиває індустріальні проєкти у сфері оборони як всередині країни, так і спільно з міжнародними партнерами за кордоном.

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Умєров про ключові українські ініціативи

На зустрічі з представниками 20 провідних підприємств оборони Німеччини Умєров представив проєкт із залучення інвестицій у виробництво в Україні. Він наголосив, що країна вже готова виготовляти до 10 млн безпілотників на рік.

– За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження, – підкреслив він.

До того ж міністр оборони представив ініціативу щодо виробництва озброєння у співпраці з партнерами по формату Рамштайн, про яку оголосив Зеленський. Йдеться про поєднання українських технологій із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску всього потрібного для Сил оборони.

– Наша мета – налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через співінвестиції і створення спільних підприємств, – додав Умєров.

Міністр оборони повідомив, що Україні необхідна підтримка за низкою напрямів:

дрони та далекобійне озброєння;

засоби радіоелектронної боротьби і системи зв’язку;

протиповітряна оборона;

бронетехніка;

програмне забезпечення.

Умєров подякував уряду, народу Німеччини та німецьким компаніям за підтримку України.

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