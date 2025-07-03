Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 3 июля: уничтожено еще 1 000 оккупантов и сотню единиц автотехники
Потери врага на 3 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 226-е сутки полномасштабной войны превысили 1,023 млн.
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Потери РФ на 3 июля 2025 года
- личного состава – около 1 023 090 (+1 000);
- танков – 10 986 (+1);
- боевых бронированных машин – 22 936 (+5);
- артиллерийских систем – 29 815 (+21);
- реактивных систем залпового огня – 1 427;
- средств противовоздушной обороны – 1 191;
- самолетов – 420;
- вертолетов – 340;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 43 098 (+85);
- крылатых ракет – 3 436;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 887 (+101);
- специальной техники – 3 922 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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