Потери РФ на 3 июля: уничтожено еще 1 000 оккупантов и сотню единиц автотехники

Потери врага на 3 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 226-е сутки полномасштабной войны превысили 1,023 млн.

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Потери РФ на 3 июля 2025 года

личного состава – около 1 023 090 (+1 000);

танков – 10 986 (+1);

боевых бронированных машин – 22 936 (+5);

артиллерийских систем – 29 815 (+21);

реактивных систем залпового огня – 1 427;

средств противовоздушной обороны – 1 191;

самолетов – 420;

вертолетов – 340;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 43 098 (+85);

крылатых ракет – 3 436;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 53 887 (+101);

специальной техники – 3 922 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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