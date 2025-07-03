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Потери РФ на 3 июля: уничтожено еще 1 000 оккупантов и сотню единиц автотехники

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 3 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 226-е сутки полномасштабной войны превысили 1,023 млн.

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Потери РФ на 3 июля 2025 года

  • личного состава – около 1 023 090 (+1 000);
  • танков – 10 986 (+1);
  • боевых бронированных машин – 22 936 (+5);
  • артиллерийских систем – 29 815 (+21);
  • реактивных систем залпового огня – 1 427;
  • средств противовоздушной обороны – 1 191;
  • самолетов – 420;
  • вертолетов – 340;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 43 098 (+85);
  • крылатых ракет – 3 436;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 887 (+101);
  • специальной техники – 3 922 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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