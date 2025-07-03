Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 3 липня: знищено ще 1 000 окупантів та сотню одиниць автотехніки
Втрати ворога на 3 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 226-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,023 млн.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 3 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 023 090 (+1 000);
- танків – 10 986 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 936 (+5);
- артилерійських систем – 29 815 (+21);
- реактивних систем залпового вогню – 1 427;
- засобів протиповітряної оборони – 1 191;
- літаків – 420;
- гелікоптерів – 340;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 43 098 (+85);
- крилатих ракет – 3 436;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 887 (+101);
- спеціальної техніки – 3 922 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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