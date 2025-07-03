Взрывы в Одессе: горела 9-этажка, среди пострадавших – дети
Взрывы в Одессе 3 июня прогремели посреди ночи. Российские войска нанесли очередной удар по жилой инфраструктуре.
По состоянию на 7:30 количество пострадавших возросло до 5 человек. Из них трое взрослых и двое детей.
Взрывы в Одессе сегодня: что известно
В результате атаки беспилотников произошел взрыв в Одессе сегодня, который вызвал масштабный пожар в 9-этажном жилом доме.
Пожар охватил верхние этажи — с 7-го по 9-й. На месте работают спасатели и все экстренные службы.
По информации ГСЧС, эвакуированы 50 жителей дома. 10 человек, среди них 2 детей, были спасены с помощью спецтехники.
Пять человек, включая детей, были заблокированы на верхних этажах — их удалось освободить.
Трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города.
Всего в результате обстрела пострадали пять человек, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
— Пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно, — отметил Кипер.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о создании оперативного штаба рядом с местом трагедии. После демонтажа аварийных элементов эксперты проведут полную оценку состояния здания.
— Предварительный осмотр показал, что одно из парадных получило значительные повреждения. Находиться в нем опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия, — отметил Труханов.
На месте организован пункт незламности ГСЧС, где пострадавшим оказывается психологическая помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.