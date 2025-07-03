Взрывы в Одессе: горела 9-этажка, среди пострадавших – дети

Взрывы в Одессе 3 июня прогремели посреди ночи. Российские войска нанесли очередной удар по жилой инфраструктуре.

По состоянию на 7:30 количество пострадавших возросло до 5 человек. Из них трое взрослых и двое детей.

Взрывы в Одессе сегодня: что известно

В результате атаки беспилотников произошел взрыв в Одессе сегодня, который вызвал масштабный пожар в 9-этажном жилом доме.

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Пожар охватил верхние этажи — с 7-го по 9-й. На месте работают спасатели и все экстренные службы.

По информации ГСЧС, эвакуированы 50 жителей дома. 10 человек, среди них 2 детей, были спасены с помощью спецтехники.

Пять человек, включая детей, были заблокированы на верхних этажах — их удалось освободить.

Трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города.

Всего в результате обстрела пострадали пять человек, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

— Пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно, — отметил Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о создании оперативного штаба рядом с местом трагедии. После демонтажа аварийных элементов эксперты проведут полную оценку состояния здания.

— Предварительный осмотр показал, что одно из парадных получило значительные повреждения. Находиться в нем опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия, — отметил Труханов.

На месте организован пункт незламности ГСЧС, где пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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