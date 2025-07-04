В городе Сергиев Посад поражен завод по производству боевых частей к Шахедам – Генштаб

Сегодня, 4 июля, Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар дронами по АО ФНПЦ Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенному в городе Сергиев Посад, Московская область.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака дронов на Сергиев Посад: что известно

По данным Генштаба ВСУ, это предприятие в городе Сергиев Посад производит термобарические боевые части для дронов-камикадзе типа Shahed (Шахед). Институт является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.

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— Подтверждено попадание наших средств поражения непосредственно в цель. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта. Результаты поражения уточняются, — рассказали украинские военные.

В Силах обороны подчеркнули, что продолжают работу по подрыву возможностей российского врага наносить воздушные удары по Украине.

Сергиев Посад на карте

Известно, что в городе Сергиев Посад также находится Загорский оптико-механический завод – предприятие военного назначения, входящее в состав Ростеха. Загорский оптико-механический завод производит пиротехнику и высокоточное оптическое оборудование для военных: инфракрасные приборы ночного видения и бинокли.

Также этой ночью ударные дроны атаковали Оптико-механический завод в Азове Ростовской области РФ, который входит в корпорацию Тактическое ракетное вооружение и находится под санкциями США с 2022 года. О последствиях россияне пока не сообщают.

Фото: Supernova

Источник : Генштаб ВСУ

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