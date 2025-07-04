У місті Сергіїв Посад уражено завод із виробництва бойових частин до Шахедів – Генштаб

Сьогодні, 4 липня, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили дронами у АТ ФНПЦ Науково-дослідний інститут прикладної хімії, що у місті Сергіїв Посад, Московська область.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака дронів на Сергіїв Посад: що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, це підприємство у місті Сергіїв Посад виготовляє термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе типу Shahed (Шахед). Інститут є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

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– Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта. Результати ураження уточнюються, – розповіли українські військові.

У Силах оборони наголосили, що продовжують роботу з підриву можливостей російського ворога завдавати повітряних ударів по Україні.

Сергіїв Посад на карті

Відомо, що у місті Сергіїв Посад також є Загорський оптико-механічний завод – підприємство військового призначення, що входить до складу Ростеха. Загорський оптико-механічний завод виробляє піротехніку і високоточне оптичне обладнання для військових: інфрачервоні прилади нічного бачення та біноклі.

Також цієї ночі ударні дрони атакували Оптико-механічний завод в Азові Ростовської області РФ, який входить до корпорації Тактичне ракетне озброєння і перебуває під санкціями США з 2022 року. Про наслідки росіяни поки що не повідомляють.

Фото: Supernova

Джерело : Генштаб ЗСУ

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