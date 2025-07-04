Как долго можно стоять в центре занятости во время военного положения в Украине: сроки

Когда человек теряет работу, это всегда стресс и неопределенность. В таких случаях есть государственная поддержка, поэтому можно стать на учет в центре занятости, получать помощь и искать новую работу при содействии государства.

Сколько можно стоять на учете на бирже труда (народное название центра занятости, — Ред.), читайте в нашем материале.

Кто может получить статус безработного

Юрист Белоцерковской общественной организации Правовое единство Александра Щербина объяснила, как изменились правила начисления пособия по безработице, кто может получить статус безработного и как это сделать.

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Согласно закону Украины О занятости населения, право получить статус безработного имеют украинцы в возрасте от 15 до 70 лет, если они не имеют постоянного места работы и стабильного дохода. Это могут быть:

люди, которые потеряли работу и не получают пенсию или другие выплаты;

лица с инвалидностью, которые еще не достигли пенсионного возраста, но получают государственную помощь;

подростки, которых уволили из-за сокращения или реорганизации предприятия;

одинокие мамы или папы, ухаживающие за ребенком с инвалидностью

Как получить статус безработного

Есть два способа:

Офлайн. Для этого нужно обратиться в центр занятости по месту жительства с документами — паспортом, кодом, документами о работе, образовании и воинском учете. Для некоторых категорий добавляются еще справки — например, для ВПЛ, людей с инвалидностью или участников боевых действий.

Для этого нужно обратиться в центр занятости по месту жительства с документами — паспортом, кодом, документами о работе, образовании и воинском учете. Для некоторых категорий добавляются еще справки — например, для ВПЛ, людей с инвалидностью или участников боевых действий. Онлайн — через портал Государственной службы занятости или приложение Дія. Для этого нужно авторизоваться, заполнить анкету, выбрать центр занятости, добавить реквизиты счета (IBAN) и подать заявление. Есть два варианта подачи — стандартная (если есть все документы) и упрощенная (если ты ВПЛ или живешь в зоне боевых действий).

Статус заявки можно отслеживать через личный кабинет. После подачи тебе скажут, когда идти в центр занятости или сообщат о дальнейших действиях электронно.

Когда начинают выплачивать и сколько

Выплаты начинаются с первого дня после того, как человека официально зарегистрируют безработным.

Максимальная сумма помощи сейчас — 8 тыс. грн (минимальная зарплата на 1 января 2025 года).

Минимум:

1 500 грн — для тех, у кого вообще нет стажа или уволили за нарушение трудовой дисциплины;

3 600 грн — если человек работал менее семи месяцев или является ВПЛ без подтвержденных документов.

Если человек имеет более семи месяцев страхового стажа, размер пособия по безработице зависит от его средней заработной платы перед увольнением.

Итак, при стаже до двух лет выплачивают 50% от средней зарплаты, но если стаж составляет от двух до шести лет, то выплаты составят 55%, а вот при стаже от шести до 12 лет — 60%, в случае более 18 лет — 70%.

Как определяется продолжительность выплаты пособия по безработице

Сроки пребывания на учете в статусе безработного для большинства людей зависит от того, сколько лет они официально работали и платили страховые взносы.

Как долго можно стоять в центре занятости:

Если общий страховой стаж составляет менее трех лет, помощь будут выплачивать не более 180 календарных дней.

Те, кто имеет от трех до шести лет стажа, могут рассчитывать на поддержку в течение 210 дней.

При наличии от шести до 12 лет страхового стажа помощь будут предоставлять в течение 240 дней.

Если человек работал от 12 до 18 лет, ему будут выплачивать помощь 270 дней.

При стаже от 18 до 24 лет период выплат составит 300 дней.

Те, кто имеет от 24 до 30 лет страхового стажа, будут получать помощь 330 дней.

Граждане, имеющие более 30 лет стажа, могут рассчитывать на максимально возможную продолжительность выплат — до 360 календарных дней.

Из-за военного положения в Украине срок выплаты пособия по безработице сократили. Теперь большинство людей могут получать такую помощь не более 90 календарных дней.

Исключение составляют лишь те, кому до пенсии остался год — для них выплаты могут длиться до 360 дней.

Максимальный размер помощи во время действия военного положения не превышает минимальную зарплату, установленную на 1 января текущего года. По состоянию на 1 января 2025 года это 8 тыс. грн.

Сколько можно стоять на учете на бирже труда и когда прекращают выплаты

Помощь перестают выплачивать, если:

закончился срок выплат;

человека сняли с регистрации как безработного (например, из-за трудоустройства);

лицо начало получать пособие по беременности и родам.

Если после этого человек снова становится на учет, остаток невыплаченных средств можно восстановить (но только в пределах двух лет с момента предыдущей регистрации).

Когда могут отказать в статусе безработного

Центр занятости может отказать, если:

не хватает документов;

установлено, что человек уже работает или получает доход;

лицо отказалось от предложенной работы;

обнаружили, что ранее он получал помощь незаконно — например, скрывал факт работы или подделал документы.

В таких случаях статус безработного не предоставляется, но отказ можно обжаловать.

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