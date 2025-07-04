Як довго можна стояти в центрі зайнятості під час воєнного стану в Україні: терміни

Коли людина втрачає роботу, це завжди стрес і невизначеність. У таких випадках є державна підтримка, тож можна стати на облік у центрі зайнятості, отримувати допомогу та шукати нову роботу за сприяння держави.

Скільки можна стояти на обліку на біржі праці (народна назва центру зайнятості, – Ред.), читайте в нашому матеріалі.

Хто може отримати статус безробітного

Юристка Білоцерківської громадської організації Правова єдність Олександра Щербина пояснила, як змінилися правила щодо нарахування допомоги по безробіттю, хто може отримати статус безробітного і як це зробити.

Зараз дивляться

Згідно із законом України Про зайнятість населення, право отримати статус безробітного мають українці віком від 15 до 70 років, якщо вони не мають постійного місця роботи й стабільного доходу.

Це можуть бути:

люди, які втратили роботу й не отримують пенсію чи інші виплати;

особи з інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку, але отримують державну допомогу;

підлітки, яких звільнили через скорочення або реорганізацію підприємства;

одинокі мами або тати, що доглядають за дитиною з інвалідністю.

Як отримати статус безробітного

Є два способи:

Офлайн. Для цього потрібно звернутися в центр зайнятості за місцем проживання з документами — паспортом, кодом, документами про роботу, освіту та військовий облік. Для окремих категорій додаються ще довідки — наприклад, для ВПО, людей з інвалідністю чи учасників бойових дій.

Онлайн – через портал Державної служби зайнятості або додаток Дія. Для цього потрібно авторизуватися, заповнити анкету, обрати центр зайнятості, додати реквізити рахунку (IBAN) і подати заяву. Є два варіанти подачі — стандартна (якщо маєш усі документи) і спрощена (якщо ти ВПО або живеш у зоні бойових дій).

Статус заявки можна відстежувати через особистий кабінет. Після подачі тобі скажуть, коли йти до центру зайнятості або повідомлять про подальші дії електронно.

Коли починають виплачувати і скільки

Виплати починаються з першого дня після того, як людину офіційно зареєструють безробітною. Максимальна сума допомоги наразі — 8 тис. грн (мінімальна зарплата на 1 січня 2025 року).

Мінімум:

1 500 грн — для тих, у кого взагалі немає стажу або звільнили за порушення трудової дисципліни;

3 600 грн — якщо людина працювала менше семи місяців або є ВПО без підтверджених документів.

Якщо людина має понад сім місяців страхового стажу, розмір допомоги по безробіттю залежить від її середньої заробітної плати перед звільненням.

Отже, за стажу до двох років виплачують 50% від середньої зарплати, але якщо стаж становить від двох до шести років, то виплати становитимуть 55%, а от за умови стажу від шести до 12 років — 60%, у разі понад 18 років — 70%.

Як визначається тривалість виплати допомоги по безробіттю

Терміни перебування на обліку у статусі безробітного для більшості людей залежить від того, скільки років вони офіційно працювали й сплачували страхові внески.

Як довго можна стояти в центрі зайнятості:

Якщо загальний страховий стаж становить менше трьох років, допомогу виплачуватимуть не більше ніж 180 календарних днів.

Ті, хто має від трьох до шести років стажу, можуть розраховувати на підтримку впродовж 210 днів.

За наявності від шести до 12 років страхового стажу допомогу надаватимуть протягом 240 днів.

Якщо людина працювала від 12 до 18 років, їй виплачуватимуть допомогу 270 днів.

При стажі від 18 до 24 років період виплат становитиме 300 днів.

Ті, хто має від 24 до 30 років страхового стажу, отримуватимуть допомогу 330 днів.

Громадяни, які мають понад 30 років стажу, можуть розраховувати на максимально можливу тривалість виплат — до 360 календарних днів.

Через воєнний стан в Україні строк виплати допомоги по безробіттю скоротили. Тепер більшість людей можуть отримувати таку допомогу не більше 90 календарних днів.

Виняток становлять лише ті, кому до пенсії залишився рік, — для них виплати можуть тривати до 360 днів.

Максимальний розмір допомоги під час дії воєнного стану не перевищує мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня поточного року. Станом на 1 січня 2025 року це 8 тис. грн.

Скільки можна стояти на обліку на біржі праці та коли припиняють виплати

Допомогу перестають виплачувати, якщо:

закінчився термін виплат;

людину зняли з реєстрації як безробітного (наприклад, через працевлаштування);

особа почала отримувати допомогу по вагітності та пологах.

Якщо після цього людина знову стає на облік, залишок невиплачених коштів можна поновити (але лише в межах двох років із моменту попередньої реєстрації).

Коли можуть відмовити у статусі безробітного

Центр зайнятості може відмовити, якщо:

бракує документів;

встановлено, що людина вже працює або отримує дохід;

особа відмовилася від запропонованої роботи;

виявили, що раніше вона отримувала допомогу незаконно — наприклад, приховувала факт роботи чи підробила документи.

У таких випадках статус безробітного не надається, але відмову можна оскаржити.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.