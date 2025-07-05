Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Украина заключила соглашение с компанией США о производстве дронов — Зеленский
На этой неделе Украина заключила соглашение с американской компанией о производстве дронов.
Соглашение с американской компанией о производстве дронов
— На этой неделе есть соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за границей, — сообщил в своем Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что защита жизни должна быть и ее точно будет больше.
— Масштабируем совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков, чтобы защитить наших людей, — добавил президент Украины.
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Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает украинский ОПК и развивает свою оборонную промышленность.
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