Україна уклала угоду з компанією США про виробництво дронів – Зеленський

Цього тижня Україна уклала угоду з американською компанією про виробництво дронів.

Угода з американською компанією про виробництво дронів

– Цього тижня є угода з американською компанією про виробництво дронів, а також угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном, – повідомив у своєму Telegram президент України Володимир Зеленський.

Голова держави наголосив, що захисту життя має бути й точно буде більше.

– Масштабуємо спільне з партнерами виробництво зброї: далекобійної, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити наших людей, – додав президент України.

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Зеленський подякував всім, хто стоїть поряд із нашою державою та нашими людьми, підтримує український ОПК та розбудовує свою оборонну промисловість.

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