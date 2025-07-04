БпЛА R-34-T для лазерной подсветки целей передают ВСУ: характеристики нового дрона

Новый украинский дрон R-34-T официально разрешен к использованию в подразделениях Сил обороны Украины.

Разработанный по заказу ВСУ БПЛА R-34-T успешно прошел все этапы испытаний.

БПЛА R-34-T: характеристики и преимущества

Главное преимущество R-34-T — лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

Сейчас смотрят

Такая функция существенно повышает эффективность ударов, особенно на больших расстояниях и в условиях активной работы вражеской ПВО.

Характеристики R-34-T:

защищенные каналы связи;

модульная архитектура;

высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Применение R-34-T позволит более эффективно использовать ресурсы и сохранить жизни украинских бойцов.

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.