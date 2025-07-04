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Марина Мелехова, редактор ленты
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БпЛА R-34-T для лазерной подсветки целей передают ВСУ: характеристики нового дрона

БпЛА R-34-T для лазерної підсвітки цілей
Фото: Минобороны

Новый украинский дрон R-34-T официально разрешен к использованию в подразделениях Сил обороны Украины.

Разработанный по заказу ВСУ БПЛА R-34-T успешно прошел все этапы испытаний.

БПЛА R-34-T: характеристики и преимущества

Главное преимущество R-34-T — лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

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Такая функция существенно повышает эффективность ударов, особенно на больших расстояниях и в условиях активной работы вражеской ПВО.

Характеристики R-34-T:

  • защищенные каналы связи;
  • модульная архитектура;
  • высокая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Применение R-34-T позволит более эффективно использовать ресурсы и сохранить жизни украинских бойцов.

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Источник: Минобороны

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