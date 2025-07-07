Карта боевых действий на 7 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновений.

Такие данные 6 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 7 июля 2025 года

Ситуация в Украине на 7 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения. Противник нанес 19 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 30 управляемых авиационных бомб и совершил 344 артиллерийских обстрела, в том числе 38 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатное.

На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленая Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Красный Пруд, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.

На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Временного Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Луч, Котлино, Новосергеевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономическое, Мирное, Лисовка, Зверевое, Удачное, Орехово, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Филиал, Новомы, Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожья, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

Потери РФ на 7 июля 2025

личного состава — около 1027540 (+1100) человек;

танков — 10995 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 22963 (+7) ед;

артиллерийских систем — 29993 (+33) ед;

РСЗО — 1432 (+2) ед;

средства ПВО — 1192;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 44058 (+233);

крылатые ракеты — 3439;

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — (+118);

специальная техника — (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.