События ночи 7 июля: взрывы в Харькове и Киеве, удар Израиля по хуситам в Йемене

Ночью и утром 7 июля РФ в очередной раз атаковала Украину ударными дронами — взрывы раздавались в Киеве, Харькове и других городах.

Наибольшие последствия зафиксированы в Харькове, где на данный момент известно уже о более 20 пострадавших.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 7 июля — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Взрывы в Харькове

Под утро Харьков атаковали вражеские дроны — зафиксированы попадания в две многоэтажки, где произошли пожары на верхних этажах.

В результате атаки также повреждены гражданские объекты и здание детского сада.

Сейчас известно о 27 пострадавших, среди которых трое детей. Их количество может увеличиваться.

Взрывы в Киеве

После 01:00 в Киеве ПВО работала по российским дронам.

В КГВА сообщили, что в результате падения обломков сбитого БпЛА в Деснянском районе повреждены окна в нежилом здании.

Информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется.

В Соломенском районе Киева обломки сбитого дрона повредили автомобиль и трубу водопровода.

Здесь, предварительно, без пожара и без пострадавших.

Взрывы в Одессе

Под атакой дронов этой ночью была также Одесса. Очевидцы сообщили о по меньшей мере двух взрывах около 2-х часов ночи.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что город и район атаковали ударные беспилотники.

Воздушная тревога на территории региона отменена в 02:14.

В результате ночной атаки на Одессу разрушены и повреждены инфраструктура, в частности СТО, уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Загорелось помещение для охраны возле новостройки, погиб охранник.

Сброс взрывчатки с дрона на Херсонщине — последствия

Также сегодня в 4:30 утра вблизи Берислава Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на трактор.

По данным областной прокуратуры, от полученных травм погиб 35-летний водитель.

Открыто досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Израиль ударил по объектам хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля провела операцию Черный флаг в Йемене, нанеся мощные удары по объектам хуситов в портах Худейда, Рас-Иса и Саиф.

Как сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац в сети Х, речь идет в частности об электростанции и коммерческом судне Галакс Лидер, захваченном хуситами два года назад, “которое использовалось для террористической деятельности в Красном море”.

Он также предупредил, что любой, кто попытается атаковать Израиль, получит ответный удар.

Для ударов по объектам хуситов в Йемене использовались истребители.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.