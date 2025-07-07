Карта бойових дій на 7 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 184 бойові зіткнення.

Такі дані 7 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 7 липня 2025

Ситуація в Україні на 7 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 24 боєзіткнення. Противник завдав 19 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих авіаційних бомб та здійснив 344 артилерійські обстріли, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

На Сіверському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне, Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

Противник двічі атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

Втрати РФ на 7 липня 2025

особового складу – близько 1027540 (+1100) осіб;

танків – 10995 (+3) од;

бойових броньованих машин – 22963 (+7) од;

артилерійських систем – 29993 (+33) од;

РСЗВ – 1432 (+2) од;

засоби ППО – 1192;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233);

крилаті ракети – 3439;

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – (+118);

спеціальна техніка – (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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