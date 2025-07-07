Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Потери РФ на 7 июля: минус еще 1 100 оккупантов и более 30 артсистем
Потери врага на 7 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 230-е сутки полномасштабной войны достигли 1 027 540 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 7 июля 2025 года
- личного состава — около 1 027 540 (+1 100) человек;
- танков — 10 995 (+3);
- боевых бронированных машин — 22 963 (+7);
- артиллерийских систем — 29 993 (+33);
- РСЗО — 1 432 (+2);
- средств ПВО — 1 192;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 44 058 (+233);
- крылатых ракет — 3 439;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 54 370 (+118);
- специальной техники — 3 927 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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