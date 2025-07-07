Потери РФ на 7 июля: минус еще 1 100 оккупантов и более 30 артсистем

Потери врага на 7 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 230-е сутки полномасштабной войны достигли 1 027 540 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 7 июля 2025 года

личного состава — около 1 027 540 (+1 100) человек;

танков — 10 995 (+3);

боевых бронированных машин — 22 963 (+7);

артиллерийских систем — 29 993 (+33);

РСЗО — 1 432 (+2);

средств ПВО — 1 192;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 44 058 (+233);

крылатых ракет — 3 439;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 54 370 (+118);

специальной техники — 3 927 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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