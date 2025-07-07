Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Было ли финансирование социальных выплат в июле: куда уже перечислены средства
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 7 июля: минус еще 1 100 оккупантов и более 30 артсистем

розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 7 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 230-е сутки полномасштабной войны достигли 1 027 540 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 7 июля 2025 года

  • личного состава — около 1 027 540 (+1 100) человек;
  • танков — 10 995 (+3);
  • боевых бронированных машин — 22 963 (+7);
  • артиллерийских систем — 29 993 (+33);
  • РСЗО — 1 432 (+2);
  • средств ПВО — 1 192;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 44 058 (+233);
  • крылатых ракет — 3 439;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 54 370 (+118);
  • специальной техники — 3 927 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 7 июля 2025 — ситуация на фронте
Війна в Україні

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь