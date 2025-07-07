Втрати ворога на 7 липня: мінус ще 1 100 окупантів та понад 30 артсистем

Втрати ворога на 7 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 230-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 027 540 вбитими та пораненими.

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Втрати РФ на 7 липня 2025 року

особового складу – близько 1 027 540 (+1 100) осіб;

танків – 10 995 (+3);

бойових броньованих машин – 22 963 (+7);

артилерійських систем – 29 993 (+33);

РСЗВ – 1 432 (+2);

засобів ППО – 1 192;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 058 (+233);

крилатих ракет – 3 439;

кораблів / катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 370 (+118);

спеціальної техніки – 3 927 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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