Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 7 липня: мінус ще 1 100 окупантів та понад 30 артсистем
Втрати ворога на 7 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 230-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 027 540 вбитими та пораненими.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 7 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 027 540 (+1 100) осіб;
- танків – 10 995 (+3);
- бойових броньованих машин – 22 963 (+7);
- артилерійських систем – 29 993 (+33);
- РСЗВ – 1 432 (+2);
- засобів ППО – 1 192;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 058 (+233);
- крилатих ракет – 3 439;
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 370 (+118);
- спеціальної техніки – 3 927 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 7 липня 2025 – ситуація на фронті
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.