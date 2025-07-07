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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 7 липня: мінус ще 1 100 окупантів та понад 30 артсистем

розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 7 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 230-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 027 540 вбитими та пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 7 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 027 540 (+1 100) осіб;
  • танків – 10 995 (+3);
  • бойових броньованих машин – 22 963 (+7);
  • артилерійських систем – 29 993 (+33);
  • РСЗВ – 1 432 (+2);
  • засобів ППО – 1 192;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44 058 (+233);
  • крилатих ракет – 3 439;
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 370 (+118);
  • спеціальної техніки – 3 927 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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