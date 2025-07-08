Деньги за опрос: Госспецсвязи предупреждает о новой мошеннической схеме

Госспецсвязи сообщает, что мошенники выработали новую схему обмана украинцев для выманивания информации о банковских картах с помощью так называемых опросов с “денежным вознаграждением”.

Об этом говорится в заявлении службы.

Новая мошенническая схема: что известно

По данным Госспецсвязи, мошенники в соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения якобы от имени банка о «денежной награде» за прохождение короткого опроса.

Сейчас смотрят

– Такие сообщения содержат ссылки на фишинговую страницу-приманку, стилизованную с использованием официальной айдентики банка, – сказано в сообщении.

Далее жертва переходит на сайт, где проходит опрос. Ее просят ввести свой номер телефона, код из SMS и PIN-код.

– Полученные данные мошенники используют для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или для онлайн-авторизации в приложении банка, что позволяет им вывести средства со счета жертвы, – объясняют в Госспецсвязи.

Там предупреждают, что для того, чтобы избежать мошенничества, необходимо внимательно проверять адрес сайта перед вводом данных платежной карты или паролей, ведь фишинговые страницы могут выглядеть как настоящие.

Также призывают доверять только официальным источникам и проверять информацию об опросах и выплатах на официальных сайтах учреждений, а также – не переходить по ссылкам из сообщений и искать нужный сайт самостоятельно через поиск.

В случае, если вы все же стали жертвой мошенничества, Госспецсвязи предлагает обращаться за помощью в свой банк и подавать обращение в Киберполицию.

Источник : Госспецсвязи

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.