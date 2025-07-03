Мошенники маскируются под официальные Telegram-боты банков, чтобы снять деньги со счетов

В сети активизировались мошенники, которые маскируются под официальные Telegram-боты банков и госучреждений. Их цель — похитить данные платежных карт и снять деньги со счетов.

От этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как работают мошенники в сети

Злоумышленники копируют логотипы и оформление настоящих ботов, подменяют названия банков или сервисов с незначительной орфографической разницей, используют фейковые галочки верификации.

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Далее рассылают сообщения о денежной помощи или выплатах с просьбой перейти в бот и ввести банковские данные, что приводит к снятию денег со счетов.

Где найти официальные чат-боты

В Госспецсвязи призвали общаться с банками только через официальные сайты, приложения или горячую линию и не вводить банковские данные в неизвестных Telegram-ботах.

Официальные чат-боты различных банков и госучреждений можно найти на официальных сайтах.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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