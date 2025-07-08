Гроші за опитування: Держспецзв’язку попереджає про нову шахрайську схему

Держспецзв’язку повідомляє, що шахраї випрацювали нову схему обману українців для виманювання інформації про банківські картки за допомогою так званих опитувань з “грошовою винагородою”.

Про це йдеться у заяві служби.

Нова шахрайська схема: що відомо

За даними Держспецзв’язку, шахраї в соцмережах та месенджерах поширюють повідомлення нібито від імені банку про “грошову нагороду” за проходження короткого опитування.

Зараз дивляться

– Такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної айдентики банку, – сказано в повідомленні.

Далі жертва переходить на сайт, де проходить опитування. Її просять ввести свій номер телефону, код із SMS та PIN-код.

– Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви, – пояснюють у Держспецзв’язку.

Там попереджають, що для того, щоб уникнути шахрайства, необхідно уважно перевіряти адресу сайту перед введенням даних платіжної картки чи паролів, адже фішингові сторінки можуть мати вигляд справжніх.

Також закликають довіряти тільки офіційним джерелам і перевіряти інформацію про опитування та виплати на офіційних сайтах установ, а також – не переходити за посиланнями з повідомлень, шукати потрібний сайт самостійно через пошук.

У випадку, якщо ви все ж стали жертвою шахрайства, Держспецзв’язку пропонує звертатись за допомогою до свого банку і подавати звернення до Кіберполіції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.