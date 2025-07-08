Пехота РФ пересекла госграницу возле Милового на Харьковщине, ВСУ отбили атаку — Шамшин

В Харьковской области российские оккупационные войска активизировались в районе населенного пункта Миловое и пересекли государственную границу.

Ситуация возле Милового на Харьковщине: что известно

— За прошедшие сутки россияне активизировались в районе населенного пункта Миловое – это село к северо-востоку от поселка Большой Бурлук. Там вражеская пехота перешла государственную границу и атаковала наши позиции при поддержке артиллерии и дронов, — сообщил в телеэфире Єдині новини спикер оперативной тактической группировки Харьков Павел Шамшин.

Он отметил, что оккупанты пытались продвинуться в направлении села Амбарное, однако были остановлены.

– Затем он (враг, – Ред.) изменил направление движения и двигался в направлении села Хатнее, но также был там остановлен. На данный момент Силы обороны Украины на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск там нет, — сказал Шамшин.

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При этом он добавил, что ситуация остается сложной, ведь только за прошедшие сутки россияне 19 раз штурмовали позиции украинских защитников.

— В воскресенье было 24 штурма – это очень много. К примеру, месяц назад среднесуточное количество вражеских атак составляло 5-7… Можно оценить, как возросла активность российских войск, — сообщил спикер.

Шамшин отметил, что противник продолжает давить в районе Волчанска. В частности, российские захватчики предпринимают попытки вытеснить Силы обороны с территории агрегатного завода на северном берегу реки Волчая.

– Они атакуют даже ночью. …Один-два человека в антитепловизионных пончо упорно каждую ночь пытаются проникнуть на территорию завода. Очевидно, что их командование ставит им цель где-то закрепиться. Они проникают на территорию завода и прячутся в руинах или подвалах, но все равно наша аэроразведка находит такие тайники, и очень часто они становятся для россиян братскими могилами, – добавил он.

Как отметил Шамшин, на этом направлении противнику не удается добиться успеха. Однако логистика на северном берегу реки Волчая значительно усложнена из-за большого количества вражеских разведывательных и ударных дронов.

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