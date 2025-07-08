ВСУ сдерживают в приграничье значительную группировку врага – Сырский

Украинские военные продолжают сдерживать в приграничной зоне значительную группировку противника. Враг не будет иметь покоя там, подчеркнул главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Штаб Верховного Главнокомандующего: итоги заседания

Александр Сырский принял участие в Ставке Верховного Главнокомандующего и доложил о результатах заседания.

— Доложил о ситуации на фронте, прежде всего на наиболее горячих направлениях — это, в частности, Покровский, Лиманский, Новопавловский, Северо-Слобожанский, — сообщил он.

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По его словам, только за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом. Всего за вчера оккупанты потеряли более тысячи своих военных.

— Акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне — на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области, — отметил Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Сырский подчеркнул важность восстановления позиций и удержания территорий в Курской и Белгородской областях РФ.

— Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя, — добавил он.

Отдельно речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности — и в защите тыловых городов Украины, и в сдерживании штурмов врага на линии боевого столкновения, и в атаках DeepStrike по территории России.

— Держу под контролем развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи, обучаются истребители. Армии нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА, — сказал Сырский.

Он добавил, что в этом вопросе есть полное содействие президента и правительства.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины

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