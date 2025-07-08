Піхота РФ перетнула держкордон біля Мілового на Харківщині, ЗСУ відбили атаку – Шамшин

У Харківській області російські окупаційні війська активізувалися у районі населеного пункту Мілове та перетнули державний кордон.

Ситуація біля Мілового на Харківщині: що відомо

– Минулої доби росіяни активізувалися в районі населеного пункту Мілове – це село на північний схід від селища Великий Бурлук. Там ворожа піхота перейшла державний кордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів, – повідомив в телеефірі Єдині новини речник оперативного тактичного угруповання Харків Павло Шамшин.

Він зазначив, що окупанти намагалися просунутись у напрямку села Амбарне, проте були зупинені.

– Потім він (ворог, – Ред.) змінив напрямок руху і рухався у напрямку села Хатнє, але також був там зупинений. Наразі Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ там немає, – сказав Шамшин.

Зараз дивляться

Він зазначив, що ситуація залишається складною і лише за минулу добу росіяни 19 разів штурмували позиції українських захисників.

– У неділю було 24 штурми – це дуже багато. Наприклад, місяць тому середньодобова кількість ворожих атак становила 5-7… Можна оцінити, як зросла активність російських військ, – повідомив речник.

Шамшин зауважив, що противник продовжує тиснути у районі Вовчанська. Зокрема, російські загарбники чинять спроби витіснити Сили оборони з території агрегатного заводу на північному березі річки Вовча.

– Вони атакують навіть уночі. …Одна-дві людини в антитепловізійних пончо вперто щоночі намагаються проникнути на територію заводу. Очевидно, що їхнє командування ставить їм за мету десь там закріпитися. Вони проникають на територію заводу і ховаються в руїнах або підвалах, але все одно наша аеророзвідка знаходить такі схованки, які дуже часто стають для росіян братськими могилами, – додав він.

Як зауважив Шамшин, на цьому напрямку противнику не вдається досягти успіху. Однак логістика на північному березі річки Вовча значно ускладнена через велику кількість ворожих розвідувальних та ударних дронів.

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