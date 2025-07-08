Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 8 июля: уничтожены 1070 оккупантов и четыре десятка артсистем
Потери врага на 8 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 231-е сутки полномасштабной войны превысили 1,028 млн.
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Потери РФ на 8 июля 2025 года
- личного состава – около 1 028 610 (+1 070);
- танков – 10 995;
- боевых бронированных машин – 22 967 (+4);
- артиллерийских систем – 30 034 (+41);
- реактивных систем залпового огня – 1 434 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 192;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172);
- крылатых ракет – 3 439;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильная техника и автоцистерны – 54 456 (+86);
- специальной техники – 3 927.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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