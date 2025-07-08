Потери РФ на 8 июля: уничтожены 1070 оккупантов и четыре десятка артсистем

Потери врага на 8 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 231-е сутки полномасштабной войны превысили 1,028 млн.

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Потери РФ на 8 июля 2025 года

личного состава – около 1 028 610 (+1 070);

танков – 10 995;

боевых бронированных машин – 22 967 (+4);

артиллерийских систем – 30 034 (+41);

реактивных систем залпового огня – 1 434 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 192;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172);

крылатых ракет – 3 439;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильная техника и автоцистерны – 54 456 (+86);

специальной техники – 3 927.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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