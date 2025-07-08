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Потери РФ на 8 июля: уничтожены 1070 оккупантов и четыре десятка артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 8 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 231-е сутки полномасштабной войны превысили 1,028 млн.

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Потери РФ на 8 июля 2025 года

  • личного состава – около 1 028 610 (+1 070);
  • танков – 10 995;
  • боевых бронированных машин – 22 967 (+4);
  • артиллерийских систем – 30 034 (+41);
  • реактивных систем залпового огня – 1 434 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 192;
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172);
  • крылатых ракет – 3 439;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 54 456 (+86);
  • специальной техники – 3 927.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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