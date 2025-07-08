Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 8 липня: знищено 1070 окупантів та чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 8 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 231-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,028 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 8 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 028 610 (+1 070);
- танків – 10 995;
- бойових броньованих машин – 22 967 (+4);
- артилерійських систем – 30 034 (+41);
- реактивних систем залпового вогню – 1 434 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 192;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);
- крилатих ракет – 3 439;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54 456 (+86);
- спеціальної техніки – 3 927.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.