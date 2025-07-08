Втрати ворога на 8 липня: знищено 1070 окупантів та чотири десятки артсистем

Втрати ворога на 8 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 231-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,028 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 8 липня 2025 року

особового складу – близько 1 028 610 (+1 070);

танків – 10 995;

бойових броньованих машин – 22 967 (+4);

артилерійських систем – 30 034 (+41);

реактивних систем залпового вогню – 1 434 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 192;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);

крилатих ракет – 3 439;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 54 456 (+86);

спеціальної техніки – 3 927.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.