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Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.

Втрати ворога на 8 липня: знищено 1070 окупантів та чотири десятки артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 8 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 231-шу добу повномасштабної війни перевищили 1,028 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 8 липня 2025 року

  • особового складу – близько 1 028 610 (+1 070);
  • танків – 10 995;
  • бойових броньованих машин – 22 967 (+4);
  • артилерійських систем – 30 034 (+41);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 434 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 192;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172);
  • крилатих ракет – 3 439;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54 456 (+86);
  • спеціальної техніки – 3 927.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 231-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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