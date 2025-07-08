ЗСУ стримують у прикордонні значне угруповання ворога – Сирський
Українські військові продовжують сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме спокою у прикордонні, наголосив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.
Ставка Верховного Головнокомандувача: підсумки засідання
Олександр Сирський взяв участь у Ставці Верховного Головнокомандувача та доповів про результати засідання.
– Доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках – це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, – повідомив він.
За його словами, лише минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора окупанти втратили понад тисячу своїх військових.
– Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні – на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області, – зауважив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.
Сирський наголосив на важливості відновлення позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ.
– Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою, – додав він.
Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності – і в захисті тилових міст України, і у стримуванні штурмів ворога на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території Росії.
– Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА, – сказав Сирський.
Він додав, що у цьому питанні є повне сприяння президента та Уряду.
Фото: Головнокомандувач ЗС України