ЗСУ стримують у прикордонні значне угруповання ворога – Сирський

Українські військові продовжують сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме спокою у прикордонні, наголосив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

Ставка Верховного Головнокомандувача: підсумки засідання

Олександр Сирський взяв участь у Ставці Верховного Головнокомандувача та доповів про результати засідання.

– Доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках – це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, – повідомив він.

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За його словами, лише минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора окупанти втратили понад тисячу своїх військових.

– Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні – на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області, – зауважив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський наголосив на важливості відновлення позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ.

– Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою, – додав він.

Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності – і в захисті тилових міст України, і у стримуванні штурмів ворога на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території Росії.

– Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА, – сказав Сирський.

Він додав, що у цьому питанні є повне сприяння президента та Уряду.

Фото: Головнокомандувач ЗС України

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