РФ распространяет фейк об украинском военном – в ЦПД предоставили доказательства
Российские пропагандисты создают новые фейки, чтобы дискредитировать украинских военных, подорвать доверие к ним среди гражданского населения и деморализовать общество.
На этот раз во вражеских Telegram-каналах распространяют историю о якобы бойце 92 отдельной механизированной бригады, который совершил изнасилование в Сумской области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
ЦПД — о попытках РФ дискредитировать военных
Пропагандисты использовали сфальсифицированный скриншот заголовка реальной новости из украинского издания. Слово “мужчина” в заголовке они умышленно подменили на “военный”.
В ЦПД отмечают, что в оригинальной публикации нет ни одного упоминания о принадлежности фигуранта к украинской армии.
Авторы вражеского вброса приписали эту деталь, чтобы создать очередной фейковый нарратив о “преступности среди украинских военных”.
— Это типичная информационная тактика кремлевской пропаганды, направленная на дегуманизацию защитников Украины, подрыв доверия к ним среди гражданского населения и деморализацию общества. Призываем критически относиться к информации в сети, особенно если она исходит из российских источников, — отметили в ЦПД.
Недавно стало известно, что РФ начала собирать кооординаты ТЦК в Украине, чтобы сорвать мобилизационный процесс и посеять панику среди населения.
Вражеские каналы распространяют среди граждан ссылку на Telegram-бот, куда якобы можно сбросить данные центров комплектования.
Источник: Центр противодействия дезинформации