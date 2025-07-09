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РФ распространяет фейк об украинском военном – в ЦПД предоставили доказательства

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Фото: Минобороны

Российские пропагандисты создают новые фейки, чтобы дискредитировать украинских военных, подорвать доверие к ним среди гражданского населения и деморализовать общество.

На этот раз во вражеских Telegram-каналах распространяют историю о якобы бойце 92 отдельной механизированной бригады, который совершил изнасилование в Сумской области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

ЦПД — о попытках РФ дискредитировать военных

Пропагандисты использовали сфальсифицированный скриншот заголовка реальной новости из украинского издания. Слово “мужчина” в заголовке они умышленно подменили на “военный”.

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Фото: Центр противодействия дезинформации

В ЦПД отмечают, что в оригинальной публикации нет ни одного упоминания о принадлежности фигуранта к украинской армии.

Авторы вражеского вброса приписали эту деталь, чтобы создать очередной фейковый нарратив о “преступности среди украинских военных”.

— Это типичная информационная тактика кремлевской пропаганды, направленная на дегуманизацию защитников Украины, подрыв доверия к ним среди гражданского населения и деморализацию общества. Призываем критически относиться к информации в сети, особенно если она исходит из российских источников, — отметили в ЦПД.

Недавно стало известно, что РФ начала собирать кооординаты ТЦК в Украине, чтобы сорвать мобилизационный процесс и посеять панику среди населения.

Вражеские каналы распространяют среди граждан ссылку на Telegram-бот, куда якобы можно сбросить данные центров комплектования.

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Источник: Центр противодействия дезинформации

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