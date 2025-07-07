РФ распространяет фейк о сбое на Южно-Украинской АЭС: детали
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины официально опроверг очередной фейк РФ об аварии на Южно-Украинской АЭС.
Ситуация на Южно-Украинской АЭС: что известно
Российские пропагандистские ресурсы распространяют ложные сообщения об аварийном сбое на Южно-Украинской атомной электростанции, который Киев якобы скрыл.
Центр противодействия дезинформации и НАЭК Энергоатом официально опровергают эту информацию.
— Верифицировав информацию в НАЭК Энергоатом, ЦПД сообщает: эти утверждения не соответствуют действительности. Южноукраинская АЭС работает в обычном режиме, — говорится в сообщении центра.
Это подтверждают и последние отчеты МАГАТЭ, которые инспекторы организации регулярно публикуют после посещения объектов.
На самом деле 4 июля специалисты зафиксировали аварийное отключение линий элекропередач на Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.
А в предыдущем отчете от 1 июля упоминается об атаках дронов вокруг нескольких атомных объектов, в частности Южно-Украинской АЭС, однако никаких повреждений или аварий там не было.
Распространение подобных фейков — это попытка Кремля посеять панику, дискредитировать украинскую энергетическую систему и подорвать доверие к государственным институтам.
Украинские атомные электростанции находятся под постоянным международным контролем.
Инспекторы МАГАТЭ имеют полный доступ ко всем объектам и фиксируют реальное положение дел. Любые существенные изменения на станциях сразу отражаются в отчетах.
Источник: Центр противодействия дезинформации