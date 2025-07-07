Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины официально опроверг очередной фейк РФ об аварии на Южно-Украинской АЭС.

Ситуация на Южно-Украинской АЭС: что известно

Российские пропагандистские ресурсы распространяют ложные сообщения об аварийном сбое на Южно-Украинской атомной электростанции, который Киев якобы скрыл.

Центр противодействия дезинформации и НАЭК Энергоатом официально опровергают эту информацию.

— Верифицировав информацию в НАЭК Энергоатом, ЦПД сообщает: эти утверждения не соответствуют действительности. Южноукраинская АЭС работает в обычном режиме, — говорится в сообщении центра.

Это подтверждают и последние отчеты МАГАТЭ, которые инспекторы организации регулярно публикуют после посещения объектов.

На самом деле 4 июля специалисты зафиксировали аварийное отключение линий элекропередач на Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

А в предыдущем отчете от 1 июля упоминается об атаках дронов вокруг нескольких атомных объектов, в частности Южно-Украинской АЭС, однако никаких повреждений или аварий там не было.

Распространение подобных фейков — это попытка Кремля посеять панику, дискредитировать украинскую энергетическую систему и подорвать доверие к государственным институтам.

Украинские атомные электростанции находятся под постоянным международным контролем.

Инспекторы МАГАТЭ имеют полный доступ ко всем объектам и фиксируют реальное положение дел. Любые существенные изменения на станциях сразу отражаются в отчетах.

Источник: Центр противодействия дезинформации

