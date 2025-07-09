РФ поширює фейк про українського військового – у ЦПД надали докази
Російські пропагандисти створюють нові фейки, щоб дискредитувати українських військових, підірвати довіру до них серед цивільного населення і деморалізувати суспільство.
Цього разу у ворожих Telegram-каналах поширюють історію про нібито бійця 92 окремої механізованої бригади, який скоїв зґвалтування на Сумщині. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
ЦПД – про спроби РФ дискредитувати військових
Пропагандисти використали сфальсифікований скриншот заголовка реальної новини з українського видання. Слово “чоловік” у заголовку вони навмисне підмінили на “військовий”.
У ЦПД наголошують, що в оригінальній публікації немає жодної згадки про належність фігуранта до української армії.
Автори ворожого вкиду приписали цю деталь, щоб створити черговий фейковий наратив про “злочинність серед українських військових”.
– Це типова інформаційна тактика кремлівської пропаганди, спрямована на дегуманізацію захисників України, підрив довіри до них серед цивільного населення та деморалізацію суспільства. Закликаємо критично ставитися до інформації в мережі, особливо якщо вона походить із російських джерел, – наголосили в ЦПД.
Нещодавно стало відомо, що РФ почала збирати кооординати ТЦК в Україні, щоб зірвати мобілізаційний процес і посіяти паніку серед населення.
Ворожі канали поширюють серед громадян посилання на Telegram-бот, куди нібито можна скинути дані центрів комплектування.
Джерело: Центр протидії дезінформації