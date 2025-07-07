РФ начала собирать координаты ТЦК в Украине в Telegram: что говорят в ЦПД

Россияне осуществляют новую информационную кампанию для срыва мобилизационного процесса в Украине.

Вражеские каналы распространяют среди граждан Telegram-бота, куда якобы можно сбросить координаты зданий городских или территориальных ТЦК и СП. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

ЦПД – о попытках РФ сорвать мобилизацию в Украине

В течение последних дней Россия нанесла ряд ударов по центрам комплектования в разных регионах Украины. Это свидетельствует о скоординированной попытке врага дестабилизировать процесс мобилизации и посеять панику среди населения.

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Также эти Telegram-боты — еще один способ российских пропагандистов собрать личную информацию о людях с целью дальнейшего давления и шантажа.

— Ни в коем случае не взаимодействуйте с подобными враждебными программами и сообщайте о них компетентным органам, — призвали украинцев в Центре противодействия дезинформации.

Удары России по ТЦК в Украине

7 июля РФ атаковала дронами здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию. В результате удара получили ранения 3 человека.

В то же время в эпицентре обстрела оказался ТЦК Запорожья. Из-за удара вражескими БпЛА пострадали военнослужащие роты охраны. Двух военных госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранения различной степени получили 14 гражданских, повреждены частные дома и авто.

Накануне РФ ударила беспилотником по зданию ТЦК в Кременчуге Полтавской области. Один человек получил травмы, все работники находились в укрытиях.

3 июля российские оккупанты атаковали ТЦК в Полтаве. Количество жертв в результате обстрела возросло до трех.

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