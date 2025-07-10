Адвокат с Киевщины получил 15 лет за шпионаж в пользу ФСБ

Адвокат из Киевской области приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за сотрудничество с российской ФСБ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Адвокат ФСБ в Украине: приговор 15 лет за госизмену

Как установило следствие, мужчина выполнял задание вражеской спецслужбы: собирал разведданные о должностных лицах международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе. Также он корректировал ракетные удары по оборонным предприятиям и энергообъектам Украины.

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В январе 2025 года СБУ задержала адвоката и его сообщников. Во время обысков изъято 15 мобильных телефонов, которыми они поддерживали связь с оккупантами, а также другие доказательства.

Злоумышленник признан виновным в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Расследование велось под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества агенту ФСБ, который работал в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ) и передавал врагу секретную информацию.

Контрразведка СБУ задержала предателя весной 2025 года во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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