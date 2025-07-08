Шпигував у Державному космічному агентстві України: агента ФСБ засудили до 15 років

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який працював у Державному космічному агентстві України (ДКАУ) та передавав ворогу секретну інформацію.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Агента ФСБ у Держкосмосі засудили до 15 років за державну зраду

Контррозвідка СБУ затримала зрадника навесні 2025 року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

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За даними слідства, шпигуном виявився посадовець ДКАУ, якого ФСБ дистанційно завербувала у 2024 році через його дружину, що мешкає в Ростові-на-Дону та співпрацює з окупантами.

Агент мав доступ до секретної інформації у сфері супутникових знімків і розташування стратегічних підприємств. Зокрема, ворога цікавили дані про заводи, що виготовляють системи навігації та високоточну зброю для ЗСУ, а також локації військових складів.

За матеріалами СБУ, чоловік погодився на співпрацю з ФСБ за грошову винагороду та планував виїхати до РФ після виходу на пенсію влітку 2025 року.

Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами шпигунської діяльності.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Розслідування здійснювали слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

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