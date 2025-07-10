Адвокат з Київщини отримав 15 років за шпигунство на користь ФСБ

Адвокат із Київської області засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за співпрацю з російською ФСБ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Адвокат ФСБ в Україні: вирок 15 років за держзраду

Як встановило слідство, чоловік виконував завдання ворожої спецслужби: збирав розвіддані про посадовців міжнародних організацій і волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також він коригував ракетні удари по оборонних підприємствах і енергооб’єктах України.

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У січні 2025 року СБУ затримала адвоката та його спільників. Під час обшуків вилучено 15 мобільних телефонів, якими вони підтримували зв’язок із окупантами, а також інші докази.

Зловмисника визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Розслідування велося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який працював у Державному космічному агентстві України (ДКАУ) та передавав ворогу секретну інформацію.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника навесні 2025 року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

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