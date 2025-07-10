Мы все будем сбивать, если партнеры услышат: Зеленский анонсировал решение от Shahed

Украинские инженеры нашли решение, чтобы сбивать российские ударные дроны, поэтому сейчас нужно финансирование, чтобы масштабировать производство.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с представителями украинских и иностранных медиа в рамках Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Зеленский о сбивании ударных дронов

— План России — запугать наше общество. Понятно, люди не высыпаются. Абсолютно понятно, если они бьют, и тревога звучит 7-10 часов. Люди уходят в укрытие, и очень правильно. Я им очень благодарен, — сказал Зеленский.

По его словам, после этого люди идут на работу, чтобы работала украинская экономика.

Сейчас смотрят

По мнению Зеленского, российский диктатор Владимир Путин стремится дестабилизировать украинское население массированными ударами по разным городам.

— Первое — мы будем ему отвечать. Вторая история: у них план на 700 — 1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, то мы все будем сбивать, — анонсировал президент.

Он обратил внимание, что Украина нашла решение — дроны-интерцепторы, которые сбивают запущенные российскими войсками беспилотники.

Зеленский считает, что Украина сможет запустить массовое производство, но стоит ускорить финансирование этих процессов.

— Важно, что ключ нашли украинцы, кстати, и американцы. Есть четыре компании. Одна из этих четырех компаний — украино-американская. Менеджмент — американский, а инженеры — украинцы. Мы нашли решение как страна. Ученые и инженеры нашли решение — это ключевое. Нам нужны финансы, и будем сбивать, — подчеркнул он.

Как заявил Зеленский, Украина также работает над тем, чтобы получить американские системы ПВО Patriot. По его словам, когда удастся решить этот вопрос, тогда не будет угрозы и от баллистики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.