Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Срочно
Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Мы все будем сбивать, если партнеры услышат: Зеленский анонсировал решение от Shahed

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Украинские инженеры нашли решение, чтобы сбивать российские ударные дроны, поэтому сейчас нужно финансирование, чтобы масштабировать производство.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с представителями украинских и иностранных медиа в рамках Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Зеленский о сбивании ударных дронов

— План России — запугать наше общество. Понятно, люди не высыпаются. Абсолютно понятно, если они бьют, и тревога звучит 7-10 часов. Люди уходят в укрытие, и очень правильно. Я им очень благодарен, — сказал Зеленский.

По его словам, после этого люди идут на работу, чтобы работала украинская экономика.

Сейчас смотрят

По мнению Зеленского, российский диктатор Владимир Путин стремится дестабилизировать украинское население массированными ударами по разным городам.

— Первое — мы будем ему отвечать. Вторая история: у них план на 700 — 1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат полностью все, что я с ними обсуждал, то мы все будем сбивать, — анонсировал президент.

Он обратил внимание, что Украина нашла решение — дроны-интерцепторы, которые сбивают запущенные российскими войсками беспилотники.

Зеленский считает, что Украина сможет запустить массовое производство, но стоит ускорить финансирование этих процессов.

— Важно, что ключ нашли украинцы, кстати, и американцы. Есть четыре компании. Одна из этих четырех компаний — украино-американская. Менеджмент — американский, а инженеры — украинцы. Мы нашли решение как страна. Ученые и инженеры нашли решение — это ключевое. Нам нужны финансы, и будем сбивать, — подчеркнул он.

Как заявил Зеленский, Украина также работает над тем, чтобы получить американские системы ПВО Patriot. По его словам, когда удастся решить этот вопрос, тогда не будет угрозы и от баллистики.

Читайте также
Зеленский: Германия готова оплатить 2 Patriot для Украины, Норвегия — еще одну
MIM-104 Patriot

Связанные темы:

атака дронамиБезпілотникиВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийДрони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь